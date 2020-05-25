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Aktüel

Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 genç toplam 9 bin TL ceza yemekten kurtulamadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:30:43 -
Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 genç toplam 9 bin TL ceza yemekten kurtulamadı.


Ramazan Bayramı’nda 81 ilde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi’nde 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi. Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç cezaların ardından evlerine gönderildi. Basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren bir genci polis ekipleri uyararak sakinleştirdi.

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