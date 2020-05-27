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Ekonomi

Bayramda evde kaldık kutlamayı online yaptık

Ramazan Bayramı’nda SMS ve telefon görüşmelerinin en az 5 kat artması bekleniyor. Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde sokağa çıkma ve seyahat yasağı uygulanması nedeniyle mobil internet kullanımının 7’ye katlanacağı öngörülüyor. Görüntülü görüşme süresinin ise 8 kat uzayacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:43:00 -
Bayramda evde kaldık kutlamayı online yaptık

Turkcell aboneleri, geçen yıl Ramazan Bayramı’nda arife günü dahil toplam 1 milyar 481 milyon 361 bin 549 dakika konuşma gerçekleştirmişti. En fazla görüşmenin yapıldığı bayramın birinci gününde aboneler, 465 milyon 717 bin 986 dakika konuşmuştu. Bu yıl Covid-19’un etkisiyle bu sayılar kuvvetle muhtemel minimum 3’e katlanacak.

Yeni bir rekor geliyor

Vodafone müşterileri, 2019 Ramazan Bayramı döneminde yaklaşık 910 milyon dakika konuşmuş, 285 milyon SMS atmış ve 16.8 milyon GB mobil internet kullanmıştı. Mobil internet kullanımı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 46 artmıştı. Bu sene hem konuşmada hem mesajlaşmada hem de data kullanımında rekor kırılacağı düşünülüyor.

Trafik yoğunlaştı

Türk Telekom, geçen yılki Ramazan Bayramı’nda cazip bir kampanya hayata geçirmişti. Şirket; abonelerine 1, 2 ve 5 GB bedava internet paketleri sunmuştu. Doğal olarak paket kullanımı önemli oranda artmıştı. Bu yıl da yeni kampanyalar sayesinde internet kullanımı pik yaptı. Ayrıca arama ve SMS trafiği de yoğunlaştı.

Operatörlerden hediye

Mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 1 GB Ramazan Bayramı hediyesi verdi Cep telefonu kullanıcıları, operatörlerinin web sitelerine girip ‘bedava internet’ yazılı sekmelere tıklayıp 1 GB interneti hatlarına tanımladılar.

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