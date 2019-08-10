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Bayramda ekmek israfına dikkat

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Düzgün, Kurban Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:45
Bayramda ekmek israfına dikkat

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Düzgün, Kurban Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.


Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Düzgün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) araştırmalarına göre Türkiye’de bir yıl içinde ortalama 1 milyar 700 milyon ekmeğin çöpe atıldığını söyledi.


Ülkemizde günlük ortalama 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığının altının çizen Düzgün, bayram süresi boyunca nöbetçi fırınlar vasıtasıyla halkın ekmek ihtiyacının karşılanacağını kaydederek “Bayram günlerinde ekmeklerimizi çok daha fazla israf ediyoruz. Bayramın birinci gününden itibaren son gününe kadar nöbetçi fırınlarımız var. Bu durumda halkımızın özellikle israf konusuna dikkat etmesini özellikle rica ediyorum” dedi.


Ekmek israfının Türkiye’de çözülmesi gereken sorunların başında yer aldığını dile getiren Düzgün, gıda israfını en aza indirmek için okullarda veya ülke genelinde kampanyalar yapılarak kamu spotları oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:45
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