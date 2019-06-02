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Bayramda çocuklara şeker yerine sağlıklı atıştırmalıklar ikram etmeye ne dersiniz?

Bu bayram çocuklar için şeker ya da çikolata değil; hem lezzetli hem de sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

02 Haziran 2019 Pazar 18:06
Bayramda çocuklara şeker yerine sağlıklı atıştırmalıklar ikram etmeye ne dersiniz?

Bayramın en güzel yanıdır çocuklar... Geleneklerimiz gereği evimize gelen çocuklara harçlık verir ve ağızları tatlansın diye şekerlemeler ikram ederiz. Bayram boyunca kapılar çalar ve minik yavrular şeker ya da çikolata ister. Bu bayram ise onların sağlıkları için farklı ikramlar hazırlamaya ne dersiniz? Böylelikle hem çocukları şaşırtmış hem de mutlu etmiş olacaksınız. Emin olun bu atıştırmalıklar onların gelişimleri için çok daha yararlı. İşte, bayram ikramlıklarının şeklini değiştirecek 5 öneri...

Çikolatalı patlamış mısır

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı mısır
  • 2 paket bitter çikolata

Öncelikle mısırları yağsız olarak patlatın. Ölçünüz misafir sayınıza göre değişebilir.

Mısır patlarken çikolatayı benmari usulü eritin.

Bir kasede mısır ve eriyen çikolatayı güzelce karıştırın.

Ardından mısırlarınızı dolapta 1-2 saat dinlendirin.

İkram aşamasında mısırlarınızın üzerine toz haline getirdiğiniz kuruyemişlerden serpebilirsiniz.

Kuruyemiş

Şeker ve çikolata yerine çocuklara bayramda kuruyemiş ikram edebilirsiniz. biraz nostalji olsun derseniz kuruyemiş karışımını mendillere sarabilirsiniz.

Fıstıklı muzlu sandviç

Bu lezzetli ikramı servis etmeden önce misafirlerinizin fıstık alerjisi olup olmadığını öğrenmeniz son derece önemli. Muzları kalın dilimler halinde kesin. İki muz dilimi arasına ev yapımı fıstık ezmesi sürün. Sandviç görünümü kazanan muzları bir arada tutmak için eğlenceli kürdanlar kullanabilirsiniz.

Dondurulmuş meyve çubukları

Çocuklara hem lezzetli hem de serinletici bir ikramlık hazırlayabilirsiniz.

  • Karpuz
  • Kivi
  • Şeftali
  • Vişne
  • Kayısı

Arzu ettiğiniz meyveleri küçük küçük kesip bir dondurma kalıbına yerleştirin. Kalıbın içerisine bir de dondurma çubuğu ekleyebilirsiniz. Şayet dondurma kalıbınız yok ise çöp şişlere meyveleri saplayıp, buzluğa atın. Yaklaşık 12 saat sonra buz gibi meyve çubuklarınız hazır olacaktır.

Enerji topları

  • 1 su bardağı yulaf
  • 2 yemek kaşığı bal
  • Yarım muz
  • Yarım su bardağı keten tohumu
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • Yarım su bardağı kuru meyve 

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp şahane enerji topları hazırlayabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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