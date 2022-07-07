Bayramda açık görüşler ne zaman yapılacak? Açık görüş izinleri bayramın kaçında?
Kurban Bayramı cezaevi açık görüş tarihleri ne zaman? soruları mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyordu. Adalet Bakanlığından bayramda açık görüş izinleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.