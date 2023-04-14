Bayrama sayılı günler kala baklava fiyatları belli oldu!

Tatlı fiyatları vatandaşın bozuk olan ağzının tadını iyice bozuyor. Ramazan Bayramı öncesi tatlı fiyatları cep yakıyor.

Ramazan Bayramı için hazırlıklar devam ederken baklavalar da tezgahları süslemeye başladı fakat artan maliyetler tatlı tezgahlarına da yansıyor. Tatlı fiyatları resmen uçtu. Vatandaşlar ise tatlıyı artık tane tane almaya yöneliyor.

Baklava fiyatları hakkında konuşan İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış yaşandığı söyledi.

Aykut Şener, “Cevizli baklavanın kilosu 190 TL, fıstıklı baklavanın ise 240 TL'den başlıyor. Fiyatının yüksek olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Herkes kesesine göre alışverişlerini sürdürüyor. Bazı üreticiler fıstıklı baklavayı 700-800 liradan satıyor” dedi.

Şener, “Geçtiğimiz yıla göre tatlı fiyatlarında yüzde 100'e yakın artış oldu. O yüzden işlerde de düşüş yaşıyoruz.” dedi.

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Tatlı tezgahlarının önüne giden vatandaşlar, tatlı fiyatları tarafında artışların söylenen de daha fazla olduğu görüyor.