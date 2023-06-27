Bayrama saatler kala son altın tahmini bomba! Tuna Kaya duyurdu: O tarihte 3 bin lira olacak

Daha çok hane halkı ve küçük yatırımcı tarafından tercih edilen gram altın için dikkat çeken son tahmin piyasa uzmanı Tuna Kaya’dan geldi. Kaya, gram altında 3 bin lira tahmini yaparak, beklediği tarihi de paylaştı.

Günboyun’dan Gökmen Örkmez’in haberine göre, son günlerde yönünü yukarı çeviren altında gram için son tahmin yatırımcıyı sevindirecek cinsten.

Bu kapsamda gelen tahminler dikkat çekerken, ekonomist Tuna Kaya’nın gram altın tahmini ise yatırımcıyı şaşırttı.

Tuna Kaya, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, “2023 yılında ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kaya yaptığı açıklamada, “Altının 1800’ün üzerinde kalması önemli. Ons altının yıl ortasında 2200 seviyesini göreceğini düşünüyoruz. Gram altında 1100 seviyesi alım için fırsat bölgesi. Orta ve uzun vade düşünenler alabilir. Dolar artık 28’li seviyelerden fiyatlanıyor. Bu yönüyle gram altın yüzde 50 indirimli durumda. Ons altının 2200 dolara gelmesi, doların 26-28 liralara çıkması gram altını çok iyi seviyelere getirecektir” dedi.

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3 bin lira yolda dedi

Tuna Kaya, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, “2023 yılında ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu. Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.