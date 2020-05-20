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Bayrama özel indirim ve fırsatlar

Turkcell, pek çok elektronik üründe, Ramazan Bayramı sonuna kadar www.turkcell.com.tr adresine özel indirimler tanımladı. Son dönemde evlerinde kalan müşterilerinin değişen alışveriş tercihlerini dikkate alan Turkcell, aksesuarlarda yüzde 60’a varan indirimler yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:35:00 -
Bayrama özel indirim ve fırsatlar

Kampanya tekliflerine dahil edilen ürünler arasında bilgisayar ve tabletlerin yanı sıra son günlerin trend cihazlarından akıllı telefonlar da yer alıyor. Akıllı saatlerde yetişkinlere özel tekliflerin yanı sıra, ‘Akıllı Çocuk’ saatlerinde de kampanyaya özel 300 TL’ye varan indirimler gerçekleştirildi. Akıllı telefonlarda ise yine bin liraya varan indirimler yapıldı. 27 Mayıs’a kadar geçerli olan kampanya kapsamında pek çok hediyeli ürünün yanı sıra turkcell.com.tr müşterilerine özel başka sürprizler de yer alacak.

 

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