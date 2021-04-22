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Yaşam Bayrama kaç gün var? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman?
Yaşam

Bayrama kaç gün var? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman?

2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gözler bayram tarihine çevrildi. Peki, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 23:59:00 -
Bayrama kaç gün var? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman?

Ramazan Bayramı’nın ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Ramazan ayını idrak eden müminler, bu ayı ibadetle geçirmenin ve Allah’ın rahmetine nail olma ümidinin sevincini taşıyarak bayrama kavuşuyorlar. Peki, Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

 

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