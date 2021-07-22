Bayram yerine hüzün yaşıyorlar

Göksel Çağlav Ankara

AYM kararlarına rağmen, yerel mahkemelerin birbirinden farklı kararlar vermesi nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Hizb-ut Tahrir üyelerinden biri de İbrahim Er. Eşi İlknur Er, yargıdaki tutarsızlığın altını çizerek, kızlarıyla birlikte çektikleri hasret ve hüznü Akit’e anlattı. Er, “Yargı skandalları birbirini takip etti. Mahkemelerin büyük bir çoğunluğu AYM kararları doğrultusunda ve Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığı gerekçesi ile yeniden yargılama kararları ve beraatler verdi. Ancak bir kısım mahkemeler ise ya AYM kararlarını hiç dikkate almadı ya da ‘Somut bir gerekçe olmasa da bana göre terör örgütüdür’ diye aleyhte kararlar verdi. İşte bunlardan birisi de eşimin dosyasının bulunduğu Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’dir. 8 adet AYM kararına ve onlarca ağır ceza mahkemesinin beraat kararlarına rağmen, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi ısrarla hâlâ eşim ve beraber yargılandıkları kişiler hakkında yeniden yargılama kararı vermiyor. Bu süreçte Bursa’da terör davalarına bakan başka ağır ceza mahkemelerinde de Hizb-ut Tahrir davaları görüldü. Bu davaların tamamı beraatle sonuçlandı. Ama 2. Ağır Ceza Mahkemesi bırakın beraati, yeniden yargılama kararı bile vermedi. Ben bu bayramı da eşimden, kızlarım da babalarından ayrı geçiriyoruz” dedi.

Bu zulüm kabul edilemez

Yıllardır mahkemelerde kendilerini anlatamadıklarını ifade eden Er şöyle devam etti: “Bizler Allah’a iman eden insanlarız. Sevincimizi ve hüznümüzü Allah’a arz ederiz. Eşimin yokluğu normal zamanlarda da büyük bir hüzün kaynağı. Ama bayram günleri bu durum ikiye katlanıyor. Sadece ‘Rabbimiz Allah’tır’ diyenlerin böyle zulümlerle karşılaşması kabul edilebilir bir şey değil. Bizlere bu zulmü reva görenlerin yüzleri karadır. Zulüm, payidar olmaz. Er geç ayaklarına dolaşır. Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan yeryüzündeki tüm Müslümanların karşı karşıya kaldığı zulümleri sonlandırmasını niyaz ediyoruz. Tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyor, sesimiz olan Akit’e de çok teşekkür ediyoruz.”

