Bayram yaklaşırken bayrama ustasından pastane usulü soğuk baklava tarifi ile davetlilerinizi mest edin! Sert olmuyor

Türk mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri baklavadır. Yeni bir lezzet olarak ortaya çıkan soğuk baklava farklı tadıyla ve hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Ev hanımları baklavayı evlerinde de yapar. Geçen yılın en beğenilen tatlılarından biri olarak en çok araştırılan ve yapılan tarifler arasında yerini aldı. Genellikle pastanelerden alınan bu leziz tatlıyı evde kendiniz de yapabilirsiniz. Baklava yapmak için bazı püf noktalar vardır. Bu sayede üstü çıtır çıtır tabanı ise şerbetini çekmiş dolgun baklava yapmak mümkün olur. İşte enfes lezzetiyle ustaları kıskandıracak pastane usulü baklava tarifler...

Evde soğuk baklava tarifi, Ramazan sofraları için harika bir seçenek olacak. Sıradan baklavadan sıkılanlar için sütlü ve hafif tadıyla bu tatlıya bayılacaksınız. Yoğun şerbet sevmeyenler için harika bir alternatif olacak soğuk baklava tarifi listenizin bir numaralı tatlısı olacak. Üstelik şimdiden deneyip bayramda da yapabilirsiniz. "Evde soğuk baklava nasıl yapılır?" diyenler için lezzet garantili içinizi ferahlatacak, şerbetli tatlıların en hafifi, ustasından pastane usulü soğuk baklava tarifini sizler için derledik…

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

Ustaları kıskandıracak evde soğuk baklava tarifi için gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibidir:

Baklava için:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 paket baklavalık yufka

300 gram tereyağı

300 gram ceviz içi (ince çekilmiş)

Şerbeti için:

3 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya (varsa 1 yemek kaşığı konsantre süt)

1 su bardağı su

Üzeri için:

1 yemek kaşığı süt tozu (kakaolu)

80 gram sütlü çikolata(1 tablet) (buzlukta beklesin)

EVDE SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbet için bir tencereye şeker ve su eklenerek kaynamaya bırakılır. Kaynama işlemi gerçekleştikten 5 dakika sonra ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Daha sonra küçük bir sos tavasına veya küçük bir tencerede tereyağı eritilir.

Yağ erirken üzerinde oluşan köpükler bir kaşık yardımı ile alınır. Yağ eridikten sonra ocaktan alınır ve üzerine sıvı yağ eklenerek karıştırılır.

Tezgaha serilen baklava yufkasının üzerine kullanılacak olan fırın kabı, kenar kısımlarına denk gelecek şekilde yerleştirilir ve kenarları bıçak ile kesilir. Ardından fırın tepsisi bir fırça yardımı ile yağlanır. Baklava yufkasından bir adet alınarak fırın kabına yerleştirilir. Üzerine daha önce kenarlardan kesilmiş olan yufka parçalarından yerleştirilir. Ardından yufkanın her yeri yağlanır.

Baklava yufkalarının yarısı, aynı işlem tekrar edilmek şartıyla üst üste yerleştirilir. Ardından baklavanın ara malzemesi serpilir.

Ara malzeme için istenilen malzeme kullanılabilir (fındık, fıstık, ceviz vs). Hazırlanan baklavanın bu aşamasına gelindiğinde fırın 170 derecede ısınmak üzere açılır.

Ara malzeme eklendikten sonra diğer yufkalar, ilk aşamada yapılan işlemler takip edilerek üst üste yerleştirilir ve en üste de yağ sürülür. Yufkaların yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra yufkaların kenarında kalan malzemeler kesilir.

Hazırlanan baklava, istenilen boyutlarda kesilir. Önceden 170 derecede ısıtılmış olan fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirilir. Baklava pişerken, önceden hazırlanan şerbete süt ilave edilir ve karıştırılarak bekletilir.

Kızaran baklava fırından çıkarılır ve ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletilir. Ardından şerbet, baklavanın her yerine gelecek şekilde gezdirilir. Baklavanın şerbeti çekmesi için 1 saat kadar bekletilir.

Daha sonra kakao ve süt tozu karıştırılarak bir süzgeç yardımıyla baklavanın her yerine gezdirilir. Buzdolabına beklemeye alınır. Bekleme işlemi tamamlandıktan sonra üzeri toz fıstık ve çikolata rendesi ile süslenerek servis edilir. Soğuk baklava hazır. Afiyet olsun.

PASTANE USULÜ SOĞUK BAKLAVANIN PÜF NOKTALARI

Soğuk baklavanın daha lezzetli ve kıvamlı bir şekilde yapılabilmesi için bazı püf noktaları bulunuyor.

habertürk'e göre: Eritmiş olduğunuz tereyağının köpüğünün alınması oldukça önemlidir. Böylece baklava pişerken tereyağının yanması engellenmiş olacak.

Baklava yufkası ince ve nişastalı olması nedeniyle kısa sürede kuruma yapacaktır. Bu nedenle kurumayı önlemek için üzeri bir bez ile kapatılabilir. Fakat bunu yaparken hava almasını sağlamanız oldukça önemlidir. Baklava hazırlanırken yufkaların her katını yağlamanız, baklavanın kabarmasını sağlayacaktır. Fırının önceden ısıtılması, baklavanın kıvamında pişmesini sağlayacaktır. Kullandığınız kakaonun acılığını sevmiyorsanız, kakaoya süt tozu ekleyebilirsiniz. Şerbetin baklavanın her yerine gelmesine dikkat etmelisiniz. Baklavanın buzdolabında bekletilerek servis edilmesi, lezzetinin anlaşılabilmesi için oldukça önemlidir.

Farklı ev baklavası tarifleri

Bu tarif hem kolay ucuz hem de fiyatları daha ucuz geliyor

Baklava en sevilen tatlılar arasında yer almasına rağmen zor yapımı ve yüksek fiyatı nedeniyle fazla tüketilmiyor. Evde baklava yapımının oldukça zorlu olduğu biliniyor. Ancak evde pratik baklava yapmanın da yolu bulunuyor. Milföy baklava nasıl yapılır merak ediyorsanız bu leziz milföy baklava tarifini deneyebilirsiniz.

Milföy hem tuzlu hem de tatlı tariflerin pratik yardımcısı oluyor. Milföy hamuruyla anında hazırlanan baklava tarifi oldukça beğeniliyor. İstediğinize göre ceviz, fıstık veya fındıkla hazırlayacağınız bu baklavanın tadına bayılacaksınız.

MALZEMELER

8 adet milföy hamuru

4 yaprak baklavalık yufka

2 su bardağı ceviz (Dövülmüş)

80 gram tereyağı

Şerbeti İçin:

1,5 su bardağı su

1 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

TARİF

Şerbeti için: Şeker ve suyu bir tencereye koyun ve kaynatın. Kaydıktan 10 dakika sonra limon suyu ekleyin, 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve bir kenarda bekletin.

Kare cam bir fırın tepsisini yağlayın. 2 parça milföy hamurunu tabana serin.

Eritilmiş tereyağından sürün ve üzerine dövülmüş cevizden serpin.

Baklavalık yufkayı üzerine serin ve onu da tereyağlayın ardından üzerini kapatıp kare haline getirin.

Baklavalık yufkaları bu şekilde serip, yağlayıp ceviz serpin. Ardından en üste kalan 4 parça milföyü serin.

Onlarında üzerini yağladıktan sonra kare şekilde kesin. En son üzerine kalan yağı boşaltın.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ilk ısısının gitmesini bekleyin ve soğuk şerbeti dökün.

Üzerine Antep fıstığı tozu serperek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



İlginizi çekebilir→ Sakala çarpan çorbası tarifi nasıl yapılır? (dul avrat) İsmiyle merak uyandırıyor tadıyla şifa dağıtıyor! Hemen hazır pratik → TIKLAYINIZ



