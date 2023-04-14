Sakala çarpan çorbası tarifi nasıl yapılır? (dul avrat) İsmiyle merak uyandırıyor tadıyla şifa dağıtıyor! Hemen hazır pratik

Türk Mutfak Kültürü’nün en zengin seçkilerini sunan Afyonkarahisar, mercimek ve erişte ile yapılan bu şifa dolu çorba ile herkesi mest etmeyi başarıyor. Sakala çarpan çorbası, Afyon yöresi başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok yöresinde dul avrat çorbası olarak farklı isimlerle biliniyor.