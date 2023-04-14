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Yemek Tarifleri Sakala çarpan çorbası tarifi nasıl yapılır? (dul avrat) İsmiyle merak uyandırıyor tadıyla şifa dağıtıyor! Hemen hazır pratik
Yemek Tarifleri

Sakala çarpan çorbası tarifi nasıl yapılır? (dul avrat) İsmiyle merak uyandırıyor tadıyla şifa dağıtıyor! Hemen hazır pratik

Yeniakit Publisher
2023-04-14 01:14:00 - 2023-04-14 01:16:45
Sakala çarpan çorbası tarifi nasıl yapılır? (dul avrat) İsmiyle merak uyandırıyor tadıyla şifa dağıtıyor! Hemen hazır pratik

Türk Mutfak Kültürü’nün en zengin seçkilerini sunan Afyonkarahisar, mercimek ve erişte ile yapılan bu şifa dolu çorba ile herkesi mest etmeyi başarıyor. Sakala çarpan çorbası, Afyon yöresi başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok yöresinde dul avrat çorbası olarak farklı isimlerle biliniyor.

Sakala Çarpan Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek
2 su bardağı erişte
1 adet soğan
2 adet domates
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı margarin

Sakala Çarpan Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Sabahtan mercimeklerimizi sıcak suyla akşama kadar bekletiyoruz. (akşama suyunu dökün) soğanı küçük küçük doğuyoruz yağda öldürüyoruz rendelediğimiz domatesleri ilave edip domateslerle 10 dk pişiriyoruz. Salça ilave edip suyu ekleyin. Suyumuz kaynadıktan sonra mercimeklerimizi ve eriştemizi katıyoruz eriştelerimiz şişene kadar pişiriyoruz ocaktan almaya yakın nar ekşisi ve margarinizimi katıp bir taşım kaynatın. Afiyet Olsun.

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