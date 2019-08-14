Bayram trafiğine havadan denetim Kocaeli'de bayram dönüşünde trafik yoğunluğunun arttığı Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-605 kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolunda Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-605 kara yollarının Kocaeli bölümünde oluşturduğu yoğunluk helikopterle takip edildi. İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin, Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle, otoyolun Sakarya-Kocaeli arasındaki kesimi ile aynı güzergahta D-100 ve Kandıra-İzmit arasındaki D-605 kara yollarındaki yoğunluğu havadan inceledi. Denetlenen yollarda akıcı bir yoğunluk olduğu gözlenirken, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araçların sürücülerine kara ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.