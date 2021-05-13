Bayram tatlıları | İstiridye tatlısı püf noktası
Bayram tatlısı tarifi | Bayram günü ailenizin yüzünü güldürecek leziz bir tatlı hazırlamak istiyorsanız; istiridye tatlısını deneyebilirsiniz. Peki, kolay tatlı nasıl yapılır? İstiridye tatlısı için hangi malzemeler gerekli?
Bayramlar tatlısız olmaz diyorsanız; hem pratik hem de leziz bir öneriyle geldik. Peki, istiridye tatlısı nasıl hazırlanıyor?
İstiridye tatlısı tarifi
Malzemeler
Hamuru için:
- 250 gram tereyağı
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı tahin
- 1 su bardağı irmik
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı ceviz
- 2 su bardağı un
Şerbeti için:
- 3 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 5-6 damla limon
İstiridye tatlısı nasıl yapılıyor?
Öncelikli olarak tatlının şerbetiyle işe başlamanız gerekiyor.
Su ve şekeri alıp kıvam alana kadar kaynatın. Şerbet ağırlaşınca limonu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Bir yoğurma kabının içine tereyağı, tahin ve yumurtayı alıp iyice karıştırın.
Ardından irmik ve cevizi ekleyip yoğurmaya başlayın.
Kabartma tozunun ardından unu azar azar ekleyip yoğurmayı sürdürün.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Yuvarladığınız hamurların üzerine bıçakla istiridye şekli verin.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında tatlı kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan tatlıyı 2-3 dakika dinlendirin ve ardından şerbeti gezdirin.
2-3 saat tatlı şerbetini çektikten sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.