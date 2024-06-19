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Gündem Bayram tatilinin 4. gününde 693 trafik kazası meydana geldi
Gündem

Bayram tatilinin 4. gününde 693 trafik kazası meydana geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-19 09:34:16 - 2024-06-19 09:34:15

Bakan Yerlikaya: "Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldi"

İçişleri Bakanı Yerlikaya bayramın 4. gününde trafik kazalarına ilişkin son durumu açıkladı.

İçişleri Bakanı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 302 kişi yaralandı. 343 bin 095 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum".

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