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Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 142 kişi öldü

Kurban Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen kazalarda toplam 142 kişi yaşamını yitirdi, 859 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:07
Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 142 kişi öldü

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bu bayram tatilinde de kaza haberleri gelmeye devam etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden tatilin son günü olan 26 Ağustos saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi hayatını kaybetti, 859 kişi yaralandı.

Bingöl'de 22 Ağustos'ta 8 kişinin ve Erzincan'da 25 Ağustos'ta 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile bayramdaki diğer ölümlü kazalar, yürek yaktı.

Son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen kazalarda 10 kişi öldü, yaralanan 75 kişi hastanelere kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:07
  1. Muğla
  2. Erzincan
  3. Kayseri
  4. Bursa
  5. Bingöl
  6. Uşak
  7. Hatay
  8. Kurban Bayramı
  9. Erzin
  10. İznik
  11. Datça
  12. Ulubey

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