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Ekonomi Bayram tatili olumsuz etkiledi
Ekonomi

Bayram tatili olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:22:00 -
Bayram tatili olumsuz etkiledi

Hizmet İhracatçıları Birliğinin (HİB) çalışmasına göre, nisan ayında yaklaşık 7.9 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise nisan ayında uzun bayram tatilinin olumsuz etkisini ihracatta hissettiklerini açıkladı.

Gültepe, şunları kaydetti: “Sektörlere baktığımızda ilk sırada 2 milyar 746 milyon dolarla otomotiv yer alıyor. Otomotivi, 2.5 milyar dolarla kimya, 1 milyar 231 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 208 milyon dolarla çelik ve 1.2 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip ediyor. Geçen ay 10 sektörümüz ihracatını artırırken, 16 sektörümüzde düşüş kaydedildi. Oysa hedeflerimize ulaşabilmemiz için her sektörün ortalama yüzde 5 ila 10 arasında büyümesi gerekiyor. Firmaların kanuni merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 51 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan illerimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralandı. Nisan ayında 1068 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 82.1 milyon dolar katkı sundu.”

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