Bayram tatili olumsuz etkiledi

Gültepe, şunları kaydetti: “Sektörlere baktığımızda ilk sırada 2 milyar 746 milyon dolarla otomotiv yer alıyor. Otomotivi, 2.5 milyar dolarla kimya, 1 milyar 231 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 208 milyon dolarla çelik ve 1.2 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip ediyor. Geçen ay 10 sektörümüz ihracatını artırırken, 16 sektörümüzde düşüş kaydedildi. Oysa hedeflerimize ulaşabilmemiz için her sektörün ortalama yüzde 5 ila 10 arasında büyümesi gerekiyor. Firmaların kanuni merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 51 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan illerimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralandı. Nisan ayında 1068 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 82.1 milyon dolar katkı sundu.”