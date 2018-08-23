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Bayram tatili kan gölüne döndü: 84 ölü

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilin 5. günü geride kalırken, meydana gelen trafik kazalarında 84 kişi hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:26
Bayram tatili kan gölüne döndü: 84 ölü

17 Ağustos Cuma gününün mesai bitimiyle başlayan 9 günlük bayram tatiline yine trafik kazaları damga vurdu. Geride kalan 5 günde toplam 101 kaza gerçekleşti.

BAYRAMDA 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurban Bayramının ilk gününde meydana gelen 12 kazada  5 kişi yaşamını yitirdi. Kazalarda 35 kişi de yaralandı.

Bayramın ikinci gününde ise 22 kaza oldu. 27 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 104 kişi de yaralandı.

Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle :

17  Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) :   5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) :   6 ölü, 35 yaralı (12 kaza)

22 Ağustos Çarşamba (Bayram 2. gün): 27 ölü, 104 yaralı (22 kaza)

TOPLAM: : 84 ölü,  383 yaralı ( 101 kaza)

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:26
  1. Bayram tatili kan gölüne döndü
  2. kurban bayramı
  3. trafik kazası
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YORUM YAZ

  • halil45halil452 sa önce
    insanlar haber bakmiyor , hic bisey örnek almiyorlar, ölmek isteyen ölsün
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