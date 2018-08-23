Bayram tatili kan gölüne döndü: 84 ölü

17 Ağustos Cuma gününün mesai bitimiyle başlayan 9 günlük bayram tatiline yine trafik kazaları damga vurdu. Geride kalan 5 günde toplam 101 kaza gerçekleşti.

BAYRAMDA 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurban Bayramının ilk gününde meydana gelen 12 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazalarda 35 kişi de yaralandı.

Bayramın ikinci gününde ise 22 kaza oldu. 27 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 104 kişi de yaralandı.

Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle :

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) : 6 ölü, 35 yaralı (12 kaza)

22 Ağustos Çarşamba (Bayram 2. gün): 27 ölü, 104 yaralı (22 kaza)

TOPLAM: : 84 ölü, 383 yaralı ( 101 kaza)