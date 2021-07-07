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Yaşam Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayramda kaç gün kısıtlama var? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz’da kaldırıldı. Vatandaşlar bir yandan bayram tatili süresini bir yandan da kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bayram tatili belli oldu mu? Bayram tatili 11 gün olur mu? Bayram tatili 15 Temmuz’la birleşecek mi? Kurban bayramında kısıtlama var mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-07 16:51:00 -
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Tatil planı yapanlar, kaç günlük bir izin yapılacağını araştırıyor. Peki, kurban bayramı tatili 11 gün olur mu?

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram hafta ortasına geldiği için milyonlar önceki ve sonraki hafta sonu ile bayramın birleştirilmesini umuyor. Hatta turizm sektörü hareketlilik yaşanması için 15 Temmuz’da bayramla birleştirilip 11 günlük tatil ilan edilmesini bekliyor. Bayram tatili süresiyle ilgili 5 Temmuz’da yapılan kabine toplantısının ardından bir açıklama yapılması bekleniyordu. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili süresiyle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Milyonlarca kişi bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını da merak ediyor. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok” açıklamasını yapmıştı.

19 Temmuz Pazartesi    Arefe günü

20 Temmuz Salı                1. Gün

21 Temmuz Çarşamba   2. Gün

22 Temmuz Perşembe  3.Gün

23 Temmuz Cuma           4.Gün

 

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