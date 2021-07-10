Bayram tatili kaç gün sürecek, 11 güne mi uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ile 2021 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Bayram tatili kaç gün olacak?

2021 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayrama sayılı günler kala bayram tatili 10 güne çıkarılacak mı araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatili sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı.

Kurban bayramı ne zaman?

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma