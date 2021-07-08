Bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor, bitiyor?

Bayram tatili süresi bu yıl Kurban Bayramı tatili yapacak olan binlerce kişi tarafından merak konusu oldu. Bayramın tamamının hafta içine denk gelmesi nedeniyle “bayram tatili 9 gün mü?” sorusu sorulmaya başlandı. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Bayram tatili kaç gün?

Bayram tatilinin11 gün olup olmayacağı gündemde yer alırken, geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısında konuşulması beklenen Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ve 11 gün olmasına ilişkin açıklamalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram yaklaşırken emeklilere bayram ikramiyesi ve Temmuz ayı emekli maaşlarının ödeneceği tarih ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

11 gün bayram tatili olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil veya idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olarak bilinen 19 Temmuz 2021 Pazartesi tarihinin de tam gün tatil kapsamına alınması durumunda, 15 Temmuz ve 25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil şeklinde ilan edilmiş olacak.

Fakat idari izin kararı alınırsa, bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri yararlanabilecek. Eğer, resmi tatil olarak ilan edilirse bu defa özel sektör çalışanları da dahil edilerek tatil imkanından yararlanmış olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da turizm sezonu, otellerde alınmış olan ve devam eden tedbirler ile ilgili çeşitli bilgiler vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak olan tedbirler de ele alınacak.

Düzenlenecek Kabine'de Perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olarak ilan edilmiş olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe dek sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine dair fikrin de konuşulması bekleniyor.