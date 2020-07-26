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Bayram tatili kaç gün? | Kurban bayramı tatili ne kadar son durum

Bayram hangi gün? Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi “Kurban bayramı hangi güne denk geliyor?” , “Kurban bayramı tatili kaç gün belli oldu mu?” , “Bayram tatili kaç gün olacak?” , “Kurban bayramı tatili kaç gün 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:26:00 -
Bayram tatili kaç gün? | Kurban bayramı tatili ne kadar son durum

Kurban bayramına az bir zaman kala milyonlarca kişi bayram tatilinin ne zaman kaç gün olduğunu araştırıyor. Bayramda şehir dışına çıkacak olanlar sık sık “Bayram tatili kaç gün?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban bayramının birinci günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

Arefe günü: 30 Temmuz Perşembe

1.Gün: 31 Temmuz Cuma

2.Gün: 1 Ağustos Cumartesi

3.Gün: 2 Ağustos Pazar

4.Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Bayram tatili kaç gün? | Kurban bayramı tatili ne kadar son durum

Kurban bayramının birinci günü 31 Temmuz Cuma, dördüncü günü ise 3 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Bu sebeple bayram tatilinin 4 gün olması bekleniyor. Tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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