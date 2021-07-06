Bayram tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili
Milyonlarca vatandaşın uzun zamandır beklediği an geldi. Kurban bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Uzun zamandır evlere kapanan vatandaşlar kurban bayramında tatil yapmak ve ailelerini ziyaret etmek istiyor. Peki, Bayram tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili belli oldu mu?
Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu ve ne zaman başlayacak? 2021 Bayram tatili 11 gün oldu mu? soruları bayrama kısa bir süre kala merak kazandı. Peki, bayramda kaç gün tatil olacak?
Bayram tatili kaç gün?
Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.
15 Temmuz Perşembe günü ve hafta sonu günlerinin birleşip birleşmeyeceği belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.
5 Temmuz bugün yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu fakat bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Kurban bayramı ne zaman?
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma