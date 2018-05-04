Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayram Şenocak: Hedefimiz 60+1

Tarihe not düşülecek bir kongre yapacaklarını söyleyen Şenocak “24 Haziran seçimlerinde İstanbul’daki oy hedefimiz yüzde 60+1” dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:30
Bayram Şenocak: Hedefimiz 60+1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en çok önem verdiği ve “Büyük sevdam” dediği İstanbul’da 24 Haziran için seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 6 Mayıs’taki il kongresi öncesi, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısında hedeflerini açıkladı. Sütlüce’de yapılan toplantıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihî bir manifesto açıklayacak” diyen Şenocak, sloganlarının “Az laf çok iş” olduğunu belirtti. Şenocak toplantıda özetle şunları söyledi: 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’daki oy hedefimiz yüzde 60+1. Sandıkları patlata patlata geleceğiz. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Bu kongreyle tarihe not düşeceğiz. Bütün kesimleri o gün Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyoruz. Gerçekten sağlam, ciddi bir teveccüh var, halkımızı, organlarımızı Cumhurbaşkanımızla buluşturacağız. 

KADROLARI GENÇLEŞTİRDİK

Kadroların gençleştirildiğine dikkati çeken Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü: 16 Nisan’daki oy oranlarının sonuçları için rehavet diyemeyiz belki ama eksik çalıştığımız noktalar olabilir ya da belki enerjiyi daha fazla vermesi gereken arkadaşlar sürece dâhil edildi. Bu süreç içerisinde aslında bizim yaptığımız şu; kadroları gençleştirdik, çünkü 3-5 sene aynı görevde belki sıkılan arkadaşlarımız ve alışılagelmiş olan çalışma modeli olduğu için bu süreci yeniledik... 

KADIN KOTASINA VURGU

27 ilçe başkanını değiştirdik. Kongrelerimizi tek listeyle bitirdik. Hepsi bayram havasında geçti. Listelerimizde hiç siyaset yapmamış arkadaşlara yer verdik. Kongrede yüzde 30 kadın olacak. İstanbul gibi müjdelenmiş bir şehre hizmet imkânı verildiği için Allah’a hamd ediyorum. Biz hem İstanbul’da hem de Türkiye’de kazanacağız inşallah. Biz çalışacağız, mevlam verecek. 6 Mayıs’ta Sayın Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili de bir sürpriz olacak. Belki onun için de kendisi orada olacaklar. 

İLK TALİMAT TAMAM 

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Bayram Şenocak, “3 çocuk babasıyım. Artık hedef 5 çocuk. Biz ilk talimatı yerine getirdik” diyerek espri yaptı. Saçlarındaki aklara da değinen İl Başkanı, 2012’de saçlarımda beyaz yoktu. İlçe başkanı olduktan sonra saçlarıma aklar düştü” dedi.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:30
  1. İstanbul
  2. Şenocak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya bunu konuşuyor! 2 kafası, 3 kulağı ve 8 ayağı var
    1. Dünya bunu konuşuyor! 2 kafası, 3..
    2. CHP Cumhurbaşkanı adayını resmen..
    3. Taksici, Uberci zannettiği şoförü..
    4. Vladimir Putin'den dev hazırlık!..
    5. ABD'den küstah Afrin iddiası
    6. Flaş iddia! 'Akşener: Seçilirsem..
    7. Seçim yatırımı değil yeni reform paketi
    8. Altın fiyatlarında son durum
    9. Ankara'da dinamit patlaması! Ölü ve..
    10. AKİT yazarı: Akşener tasfiye oluyor
    11. Libya'da çatışmalar kuvvetlendi: 7..
    12. CHP adayının afişleri asılmaya başlandı!
    13. TBMM'de kabul edildi! Maaşları yüzde..
    14. Bankacılık kârı ilk çeyrekte yüzde 5..
    15. Payitaht Abdülhamid 49. bölümde Parvus..
    16. Aydın'da kamyonun kasası köprüye..
    17. Ankara Kalesi'nde yangın: 7 ev kül oldu
    18. Kurtlar Vadisi ekrana dönüyor mu?..
    19. Amerika'daki Türk vatandaşları 9..
    20. Adana’da kayınpeder dehşeti!
    Kuveyt Türk
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi