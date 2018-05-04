Bayram Şenocak: Hedefimiz 60+1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en çok önem verdiği ve “Büyük sevdam” dediği İstanbul’da 24 Haziran için seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 6 Mayıs’taki il kongresi öncesi, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısında hedeflerini açıkladı. Sütlüce’de yapılan toplantıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihî bir manifesto açıklayacak” diyen Şenocak, sloganlarının “Az laf çok iş” olduğunu belirtti. Şenocak toplantıda özetle şunları söyledi: 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’daki oy hedefimiz yüzde 60+1. Sandıkları patlata patlata geleceğiz. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Bu kongreyle tarihe not düşeceğiz. Bütün kesimleri o gün Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyoruz. Gerçekten sağlam, ciddi bir teveccüh var, halkımızı, organlarımızı Cumhurbaşkanımızla buluşturacağız.



KADROLARI GENÇLEŞTİRDİK



Kadroların gençleştirildiğine dikkati çeken Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü: 16 Nisan’daki oy oranlarının sonuçları için rehavet diyemeyiz belki ama eksik çalıştığımız noktalar olabilir ya da belki enerjiyi daha fazla vermesi gereken arkadaşlar sürece dâhil edildi. Bu süreç içerisinde aslında bizim yaptığımız şu; kadroları gençleştirdik, çünkü 3-5 sene aynı görevde belki sıkılan arkadaşlarımız ve alışılagelmiş olan çalışma modeli olduğu için bu süreci yeniledik...



KADIN KOTASINA VURGU



27 ilçe başkanını değiştirdik. Kongrelerimizi tek listeyle bitirdik. Hepsi bayram havasında geçti. Listelerimizde hiç siyaset yapmamış arkadaşlara yer verdik. Kongrede yüzde 30 kadın olacak. İstanbul gibi müjdelenmiş bir şehre hizmet imkânı verildiği için Allah’a hamd ediyorum. Biz hem İstanbul’da hem de Türkiye’de kazanacağız inşallah. Biz çalışacağız, mevlam verecek. 6 Mayıs’ta Sayın Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili de bir sürpriz olacak. Belki onun için de kendisi orada olacaklar.

İLK TALİMAT TAMAM

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Bayram Şenocak, “3 çocuk babasıyım. Artık hedef 5 çocuk. Biz ilk talimatı yerine getirdik” diyerek espri yaptı. Saçlarındaki aklara da değinen İl Başkanı, 2012’de saçlarımda beyaz yoktu. İlçe başkanı olduktan sonra saçlarıma aklar düştü” dedi.