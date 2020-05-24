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Bayram şekeri jandarmadan

Manisa’nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:25:03 -
Bayram şekeri jandarmadan

Manisa’nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.


Selendi ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Selendi-Simav yolunda denetlemelerde bulundu. Ekipler, yol kontrol noktasında, seyahat izin belgesi ve genel denetlemelerde sürücülere ve araçlarda bulunan vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu. Vatandaşlar bu uygulamadan memnun kalırken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların bayramını kutladı. Kontrollerin 24 saat devamlı olarak yapılacağını belirten jandarma ekipleri, vatandaşlara mecbur kalmadıkça salgın nedeniyle evlerinden çıkmayıp seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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