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Bayram seferberliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık” açıklamasında bulundu.

02 Haziran 2019 Pazar 11:49
Bayram seferberliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını anımsatarak, “Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık” dedi.

Karayolları başta olmak üzere, demir, deniz ve hava yollarında tüm önlemleri aldıklarını belirten Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında bugün ve 8-9 Haziran’da ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacağını ifade etti.

Hava ve deniz yollarında da ek seferlerin konulduğunu ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Turhan, tüm bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış göstermesini beklediklerini bildirdi.

Turhan, bayram trafiğinde yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, “Amacımız, yol kusurlu kazaların önüne geçmek. Şu da bir gerçek ki trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90’ı sürücü hatası kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum” dedi.

Köprü ve otoyollar ücretsiz

Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM’nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin bayram tatili süresince ücretsiz olacağını ifade eden Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi saat 07.00’ye kadar süreceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:49
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  4. Ramazan Bayramı tatili
  5. Karayolları
  6. TCDD Taşımacılık AŞ
  7. Ramazan Bayramı
  8. yüksek hızlı tren (YHT)
  9. Hava ve deniz yolları
  10. KGM
  11. yap-işlet-devret (YİD)

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