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Aktüel

Bayram sabahına beyaz örtü ile uyandılar

Kayseri’de dün gece etkili olan yağmur sonrasında bazı ilçelerdeki vatandaşlar bayram sabahına beyaz örtü ile uyandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:54:44 -
Bayram sabahına beyaz örtü ile uyandılar

Kayseri’de dün gece etkili olan yağmur sonrasında bazı ilçelerdeki vatandaşlar bayram sabahına beyaz örtü ile uyandı.


Kayseri’nin Develi, Pınarbaşı, Tomarza ve Bünyan ilçelerinde yağmurlu hava yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. İlçelerin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplanırken, Mayıs ayında kış mevsimini andıran görüntüler ortaya çıktı.


Develi ilçesine bağlı Künye ve Avlağa mahallelerinde vatandaşlar bayram sabahına beyaz örtü ile uyandı.

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