  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihte bir ilki gerçekleştirmişti! İşte Osmanlı'nın roket adamı

Bakan Bozdağ: 5 sağcı bir solcuyu iktidar etmek için uğraşıyorlar

O gelişme, Yunanistan’da bir numaralı gündem oldu! Türkiye’nin o hamlesini öve öve bitiremediler

Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kaçak yapı algısını canlı yayında ifşa etti!

Bayramın ilk günü Erdoğan bizzat açıklayacak! “Türkiye için çok önemli” denilerek duyuruldu

Türk zırhlıları yerli çelikle güçleniyor!

Cemil Bayık Almanya'ya Kandil'den bağlandı: Apo'yu özgürlüğe kavuşturacağız!

Yerli otomobil TOGG dünya devlerine meydan okuyacak!

Ahmet Davutoğlu’nun hastalığı bakın ne! 10 gündür ortada yoktu! Parti yöneticisi ağzından kaçırdı

"Erdoğan'la aynı düşünüyoruz" dediği anda Fatih Portakal'ı Cumhurbaşkanı ararsa...
Yaşam Bayram öncesi talep arttı
Yaşam

Bayram öncesi talep arttı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 19:15:00 -
Bayram öncesi talep arttı

Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşlar ceviz alış verişine hız verdi.

Bilecik’te Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ceviz satışlarında büyük oranda artış meydana geldi.

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla kuruyemişçilerde yoğunluk devam ediyor. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda ceviz satışları esnafı memnun etti. Vatandaşların, misafirlere ev yapımı cevizli baklava ikram etme düşüncesi, satışların iki katına çıkmasına neden oldu.

“Ürünleri en uygun fiyatla müşteriye ulaştırıyorlar”

Yaklaşık 10 yıldır İstiklal Mahallesinde esnaflık yapan İlhan Öztürk, bayram öncesi yoğunluktan mutlu olduklarını ifade etti. Çarşısı esnafları olarak ürünleri en uygun fiyatla müşteriye ulaştırdıklarını söyleyen Öztürk, ceviz satışlarının bayram öncesi çok iyi olduğunu belirtti.

Öztürk normale oranla ceviz satışlarının ikiye katlandığını belirterek, “Her sene bayrama bir hafta kala ceviz ve türevlerinin satışları artıyor. Özellikle cevizin satışı artıyor çünkü insanlar bayram öncesinde ev baklavası yapmak için ceviz alıyor. Normale göre ceviz satışlarının iki katına çıktığını söyleyebilirim. Bayramda genel olarak şeker ya da kuruyemiş çeşitlerinin tüketimi artıyor. İnsanlar bayram ziyaretine gelecek misafirlerini ağırlamak ve bir şeyler ikram etmek için bu ürünlere başvuruyor ama bu bayram cevizin yeri ayrı tabii” ifadelerini kullandı.

İsviçreli gezgin Türkiye’ye hayran kaldı
İsviçreli gezgin Türkiye’ye hayran kaldı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsviçreli gezgin Türkiye’ye hayran kaldı

O anlar böyle kaydedildi! Ayılar yol kenarına indi
O anlar böyle kaydedildi! Ayılar yol kenarına indi

Yaşam

O anlar böyle kaydedildi! Ayılar yol kenarına indi

Gözler mayıs yağmurlarında
Gözler mayıs yağmurlarında

Tarım

Gözler mayıs yağmurlarında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23