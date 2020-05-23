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Bayram öncesi mezarlıklar boş kaldı

Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:45:42 -
Bayram öncesi mezarlıklar boş kaldı

Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklar boş kaldı. Bazı vatandaşlar açık olan marketlerden bayram öncesi son alışverişlerini yaptı. Öte yandan her yıl mezarlıklar bu yıl pandemi dolayısıyla boş kaldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını açıklamasının ardından 81 ilde olduğu gibi gece 00.00’dan itibaren Zonguldak’ta da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda saat 17.00’ye kadar marketlerin açık olmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, bayram öncesi son kez alışveriş yaptı. İhtiyaçlarını alan vatandaşlar, evlerinin yolunu tuttu.


22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla her yıl ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar bu yıl boş kaldı. Vatandaşlar her yıl bayram öncesi gerçekleştirdikleri mezar ziyaretlerini bu yıl ise kısıtlama öncesinde yaptı. Öte yandan İl Müftülüğüne bağlı din görevlilerince cami hoparlörlerinden Kur’an-ı Kerim okundu.

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