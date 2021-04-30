Bayram öncesi memur maaşları ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala memurlar, maaşlarının yatacağı tarihe ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların bayram öncesi maaşlarını yatırılacağını ifade etmesi üzerine birçok kişi söz konusu maaşların ne yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, memur maaşlarının yatacağı tarih belli mi? Memur maaşları ne zaman yatar? Bayram öncesi memur maaşları ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı’na iki haftadan az bir süre kalması üzerine memurlar, ayın 15’inde yatan maaşlarının bayram öncesinde yatırılmasını talep etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre memurların söz konusu isteği kabul edildi. Memurlar, ayın 15’inde yatan maaşlarını Bayram öncesinde alabilecek. Peki, Bayram öncesi memur maaşları ne zaman yatacak?
Bayram öncesi memur maaşları ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, memur maaşlarının 10 Mayıs tarihinden itibaren yatırılacağını belirtti. Ayrıca işten çıkarma yasağının 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığını ifade etti.