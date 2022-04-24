Bayram öncesi büyük müjde! Onlara da para yatacak

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekliler gözünü 2022 ikramiyesine çevirdi. Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Önümüzdeki hafta emeklilerin 2022 yılı için ilk ikramiyeleri ödenecek. Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, köşesinde yeni emekliler için de müjdeyi verdi. İşte o yazı:

"27-28 Nisan'da SSK'lılar 29 Nisan'da ise Bağ-Kur ve memur emeklileri ikramiyelerini hesaplarında görecek.

İkramiye için bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Para maaş alınan banka hesaplarına otomatik olarak yaptırılıyor.

Ödemelerden yeni aylık bağlananlar da yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' gerekiyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Bu nedenle Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Emekli aylığı bağlanmış olanlar önümüzdeki hafta herkesle birlikte parasını alırken, diğerleri aylıkları bağlanınca ikramiyeyi cebine koyacak.

Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak."