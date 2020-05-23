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Bayram öncesi Bodrum’a giren araç sayısı 150 binlerden sıfıra düştü

Ramazan bayramında trafik yoğunluğunun en çok olduğu yerlerden biri olan Bodrum’da araç giriş sayısı sıfıra kadar düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:43:45 -
Bayram öncesi Bodrum’a giren araç sayısı 150 binlerden sıfıra düştü

Ramazan bayramında trafik yoğunluğunun en çok olduğu yerlerden biri olan Bodrum’da araç giriş sayısı sıfıra kadar düştü. Kilometrelerce kuyruk oluşturan, Arife günleri en az 150 bin aracın giriş yaptığı Torba uygulama noktasından neredeyse hiç araç geçmedi.


Her yıl Ramazan bayramı arifesinde binlerce aracın giriş yaptığı ve kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Torba uygulama noktası sessizliğe büründü. Korona virüs (Covid-19) salgı nedeniyle alınan tedbirler kapsamından sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasıyla birlikte araç girişi neredeyse hiç olmadı. Bodrum’a giren çok az sayıda aracı durduran polis ekipleri evraklarını ve izin belgelerini görmeden araçları ilçeye sokmadı.


Her yıl Bayram öncesi kırmızı alarma geçen Bodrum havadan, kadaran ve denizde uygulamalar yapılır giren tüm araçlar teker teker aranır ve bayram önceci Bodrum’a giren araç sayısı 3 günde 500 bini bulurdu. 2 milyon yerli turistin Bayram tatilini Bodrum’da geçirirdi. Özellikle Arife günler araç kuyruğu 40 kilo metrelere kadar ulaşırdı.


Öte yandan, Bodrum’a gelen tatilci sayısı da ise çok az sayıda artış görüldü. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin seyahat kısıtlaması olması nedeniyle ilçeye giren araç sayısında ciddi azalma olduğu öğrenildi.

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