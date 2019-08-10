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Bayram nedeniyle vatandaşların araç kiralama talebine yetişilemiyor

Denizli’de oto kiralama firmasında çalışan Hüseyin Başbuğ, Kurban Bayramı’nın özellikle yaz mevsimine denk gelmesinden dolayı vatandaşlara kiralık araç yetiştiremediklerini söyledi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Bayram nedeniyle vatandaşların araç kiralama talebine yetişilemiyor

Denizli’de oto kiralama firmasında çalışan Hüseyin Başbuğ, Kurban Bayramı’nın özellikle yaz mevsimine denk gelmesinden dolayı vatandaşlara kiralık araç yetiştiremediklerini söyledi. Arife günü olmasına rağmen esnaf araç kiralama talebinin artarak devam ettiğini ifade ettiler.


Denizli’de oto kiralama firmaları Kurban Bayramında çifte bayram yaşıyorlar. Hem yaz sezonu hem yurt dışından izne gelen vatandaşlar oto kiralama firmaların yolunu tutuyor. Aşırı talep ise araç kiralama fiyatlarını da yükseltiyor. Bayram tatilinde iki farklı paket kiralama uygulayan oto kiralama firmalarında ise 7 ile 9 gün olarak iki seçenekle vatandaşlara sunuluyor. Günlük kiralama ücretleri de en düşük 150 TL’den başlıyor.


Gurbetçilerin gelmesi ile artışın daha çok yükseldiğini belirten Başbuğ, “Yaz sezonu artı gurbetçilerin gelişi ile zaten bir artış var. Kurban Bayramı da eklenince, gurbetçilerimizin çoğu da tatilini Kurban Bayramına getirdi, yoğunluğumuz iki katına çıktı. Şu an müthiş bir talep var. Talebi de karşılamakta piyasa olarak şu an zorluk çekiyoruz. Talebin artışı ile beraber fiyatlarda da çok artış oldu. Şu an aşırı yoğunuz. Minimum fiyat ekosekment araç guruplarında 150 TL’den başlıyor. Firmadan firmaya fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Genelde ekosekment, dizel, yakıtı uygun araç gurupları daha çok talep görüyor” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
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