Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı İstanbul Ankara İzmir 21 Nisan Cuma
Mübarek Ramazan Bayramı bu sene 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde milyonlar 'Bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 21 Nisan Cuma günü yerini bayramla birlikte Şevval ayına bırakıyor. Bayramın ilk günü milyonlar camilere akın etmeyi planlarken il il bayram namazı saatleri de araştırılmaya başlandı.
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı İstanbul Ankara İzmir 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.27
Adıyaman: 06.15
Afyonkarahisar: 06.45
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Ağrı: 05.54
Aksaray: 06.31
Amasya: 06.22
Ankara: 06.34
Antalya: 06.46
Ardahan: 05.54
Artvin: 05.57
Aydın: 06.56
Balıkesir: 06.55
Bartın: 06.35
Batman: 06.03
Bayburt: 06.05
Bilecik: 06.46
Bingöl: 06.05
Bitlis: 05.59
Bolu: 06.39
Burdur: 06.47
Bursa: 06.49
Çanakkale: 07.00
Çankırı: 06.31
Çorum: 06.25
Denizli: 06.52
Diyarbakır: 06.07
Düzce: 06.40
Edirne: 06.58
Elazığ: 06.10
Erzincan: 06.08
Erzurum: 06.01
Eskişehir: 06.44
Gaziantep: 06.19
Giresun: 06.11
Gümüşhane: 06.07
Hakkari: 05.53
Hatay: 06.25
Iğdır: 05.50
Isparta: 06.46
İstanbul: 06.49
İzmir: 06.59
Kahramanmaraş: 06.20
Karabük: 06.34
Karaman: 06.36
Kars: 05.53
Kastamonu: 06.29
Kayseri: 06.25
Kilis: 06.21
Kırıkkale: 06.32
Kırklareli: 06.55
Kırşehir: 06.30
Kocaeli: 06.45
Konya: 06.38
Kütahya: 06.46
Malatya: 06.14
Manisa: 06.57
Mardin: 06.05
Mersin: 06.30
Muğla: 06.55
Muş: 06.01
Nevşehir: 06.28
Niğde: 06.29
Ordu: 06.13
Osmaniye: 06.24
Rize: 06.03
Sakarya: 06.43
Samsun: 06.19
Şanlıurfa: 06.13
Siirt: 06.00
Sinop: 06.23
Şırnak: 05.58
Sivas: 06.18
Tekirdağ: 06.55
Tokat: 06.19
Trabzon: 06.06
Tunceli: 06.08
Uşak: 06.49
Van: 05.54
Yalova: 06.48
Yozgat: 06.27
Zonguldak: 06.37
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.