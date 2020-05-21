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Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Camiler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle camiler haftalardır kapalı. Vatandaşlar “Ramazan bayramı namazı camide kılınacak mı?” , “Bayram namazı kılınacak mı?” , “Bayram namazı saat kaçta?” , “Bayram namazı camide kılınır mı?” , “Bayram namazı kılınacak mı 2020?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, camide bayram namazı kılınacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:55:00 -
Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle camilerde Cuma namazı, vakit namazları ve teravihler kılınmıyor. Vatandaşlar bayramda camilerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayram namazının kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır. Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanması sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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