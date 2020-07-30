Kurban Bayramına yaklaştığımız şu günlerde bayram sevincini dolu dolu yaşıyoruz. Bu bayramda Müslüman vatandaşlarımız kurban ibadetlerini yerine getirecek ve Cenab-ı Allah'a dualar edecek. Öte yandan bayram heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan namaz ile başlıyor. Bu bağlamda Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? sorusu merak ediliyor. Peki, Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?