Koronavirüs salgını sebebiyle camiler haftalardır kapalı. Vatandaşlar cuma namazı ve teravihlerini camilerde kılamıyor. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla pek çok kişi “Bayram namazı kılınacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle ramazan bayramında, bayram namazı kılınmayacak. Vatandaşlar bu sebeple bayram namazını evde kılıp kılamayacaklarını merak ediyor. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi.

Zeki Sayar, “Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bayram günü erkenden kalkmalarıdır. Sabah namazından sonra Kur’an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir fikir yaparak beklerler. Sonra bizim kerahat vakti dediğimiz yani bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için duha namazı kılarlar. Kuşluk duha namaz zaten her zaman kılınan bir namazdır, yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar” dedi.