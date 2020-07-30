Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı için camiye gitmeyip evde kılınsa olur mu?

Hem Ramazan Bayram namazı hem Kurban Bayram namazı, cuma namazı gibi cemaatle kılınması gereken namazlardandır. Diyanet işleri Başkanlığı da "Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacip bir namaz olup cemaat ile birlikte kılınmaktadır." şeklinde hüküm vermiştir. Cuma namazı da aynen bayam namazı gibi cemaatle kılınan bir namazdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 01 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada cuma namazına ilişkin şu ifadelere yer verilmişti: "İslam’ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir.

Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz. Cuma namazı da dâhil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet vb araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekânın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz."