Bayram kutlamasına saldırı: Ölüler var Afganistan'da çiftçi bayramı töreni sırasında bombalı saldırı düzenledi. Olay sırasında 2 kişi öldü.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde gerçekleşen çiftçi bayramı törenlerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Emniyet yetkilileri, Helmand'ın merkezindeki stadyuma yerleştirilen iki ayrı bombanın, çiftçi bayramı törenlerinin başladığı sırada patladığını açıkladı. Saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkları, yaralananlar arasında Helmand valisi ve üst düzey yetkililerinin de bulunduğunu öne sürdü. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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