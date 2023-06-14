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Ekonomi Bayram kombinleri için modeller FLO’da
Ekonomi

Bayram kombinleri için modeller FLO’da

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:00:00 -
Bayram kombinleri için modeller FLO’da

FLO, müşterilerini yeni ayakkabı modelleriyle buluşturuyor. Bu modellerin Kurban Bayramı’nda hem kadınlarca hem erkeklerce tercih edileceği öngörülüyor. Topuklu ayakkabıdan babete, sandaletten terliğe, sneakerdan loafera birçok modelin yer aldığı kadın koleksiyonunda siyah, beyaz, bej, pudra, pembe, turuncu ve mavi renkler öne çıkıyor.

Sneakerlar, sandaletler ve terlikler sportif giyinmeyi sevenler için idealken topuklu terliklerin yanı sıra önü, arkası açık topuklu modeller kadınlar için raflarda yerini alıyor. FLO’nun hem klasik hem de casual erkek koleksiyonu hem özel dönem hem de günlük hayat için kombin fırsatı sunuyor. Süet ve deri modellerin yer aldığı koleksiyonda loafer, klasik ile spor ayakkabılar var. FLO çocuk koleksiyonu, minikleri rengarenk ve eğlenceli ayakkabılarla buluşturuyor. Sandalet ve spor ayakkabı alternatifleri renkli şerit detaylarıyla harmanlanarak miniklerin enerjileriyle uyum yakalıyor.

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