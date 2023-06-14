Bayram kombinleri için modeller FLO’da

Sneakerlar, sandaletler ve terlikler sportif giyinmeyi sevenler için idealken topuklu terliklerin yanı sıra önü, arkası açık topuklu modeller kadınlar için raflarda yerini alıyor. FLO’nun hem klasik hem de casual erkek koleksiyonu hem özel dönem hem de günlük hayat için kombin fırsatı sunuyor. Süet ve deri modellerin yer aldığı koleksiyonda loafer, klasik ile spor ayakkabılar var. FLO çocuk koleksiyonu, minikleri rengarenk ve eğlenceli ayakkabılarla buluşturuyor. Sandalet ve spor ayakkabı alternatifleri renkli şerit detaylarıyla harmanlanarak miniklerin enerjileriyle uyum yakalıyor.