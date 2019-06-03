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Bayram kahvaltısına yakışır 5 tarif

Bayram kahvaltılarınızı çeşitlendirmenize yardım edecek birbirinden lezzetli 5 öneri ile karşınızdayız.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:05
Bayram kahvaltısına yakışır 5 tarif

Bayram sabahları ne güzeldir. Erkekler namaza gider hanımlar dillere destan bir bayram kahvaltısı hazırlar. Hazırlanan kahvaltıda çeşidin çok olması değil güler yüzlerin bulunması önemlidir.

Önemli olan birlikte olmak

Aileleri bir araya getiren bu anlamlı günde kahvaltı sofralarınız için farklı tarifler deneyebilirsiniz. İşte birbirinden leziz 5 öneri;

Çılbır

  • Yumurta
  • Yoğurt
  • Pul biber
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Geleneksel aperatiflerimizden olan çılbır lezzetiyle tüm ailenin yüzünü güldürür. Yedikçe yemek isteyeceğiniz çılbırı hazırlamak ise son derece basit.

Öncelikle yumurtaları haşlayın. Kimi kabuklu kimi kabuksuz haşlamayı tercih eder. Bu aşamada karar tamamen size kalmış.

Haşlanan yumurtalar dilimlenir ve bolca yoğurt ile karıştırılır.

Arzu ederseniz üzerine pul biber-yağ kızdırıp dökebilirsiniz.

Hafif bir yemek hazırlamak istiyorsanız; karışımın üzerine pul biber serpip zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Pratik pizza

  • Hamburger ekmeği
  • Sucuk
  • Salam
  • Kaşar peyniri
  • Sivri biber
  • Kırmızı biber
  • Domates
  • Baharat

Hamburger ekmeklerini ikiye bölün. Ardından ekmekleri arzu ettiğiniz pizza malzemeleri ile süsleyin.

Pizzalarınızı 170 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.

Patatesli yumurta

  • Patates
  • Yumurta
  • Maydanoz
  • Dereotu
  • Lor peyniri

Öncelikle patatesleri küp küp doğrayıp az yağda soteleyin.

Yumuşayan patateslerin üzerine kırıp, çırptığınız yumurtaları dökün.

Arzu ederseniz omletinize yeşillikler ve baharatlar ekleyebilirsiniz.

Hafif pankek

  • 1 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • Tuz
  • 1.5 su bardağı un

Öncelikle un hariç tüm malzemeleri derin bir kasede çırpın.

Ardından karışıma yavaş yavaş unu ekleyin.

Yapışmaz tavada hazırladığımız hamuru alt üstü pişene kadar kızartın.

Küçük krepler hazırlamak istiyorsanız; hamuru dökmek için evinizdeki en küçük kepçeyi kullanabilirsiniz.

Sütlü enerji içeceği

  • 1 bardak süt
  • Yarım muz
  • 1 yemek kaşığı yulaf
  • 1 tatlı kaşığı bal

Bu ölçü bir kişiliktir. Misafir sayınıza göre ölçüyü artırabilirsiniz. Tüm malzemeleri blendara atın ve işte içeceğiniz hazır.

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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