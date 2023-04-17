  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Musevi iş insanı Kasadolu: Faşist Netanyahu demokrasi ve İslam düşmanı

Ahmet Hakan çılgına döndü! Türlü kalleşliklerle operasyon çekiyorlar

Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı! Tabii ki Sülün Osman!

Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini tehdit eden Akşener, homolara ‘selam’ çaktı

Zillet milletle dâvâlık

Bayraktar TB2 SİHA verdiğimiz Ukrayna'dan Türkiye'ye çok ama çok büyük ayıp!

İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

'Eli kulağında orada 8-9 şiddetinde deprem olacak' dedi ve son sözü şok etti: Kırılmadık fay kalmayacak

Başkent'te nefes kesen operasyon! 500 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Türkiye açık açık uyarmıştı... MİT'ten 200 km derinlikte nokta operasyon
Gündem Bayram iznine giden ailenin aracı takla attı: 5 yaralı
Gündem

Bayram iznine giden ailenin aracı takla attı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 13:08:00 -
Bayram iznine giden ailenin aracı takla attı: 5 yaralı

İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya bayram iznine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da yoldan çıkarak takla attığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya bayram iznine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da yoldan çıkarak takla attığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Tuzla'dan memleketleri Ordu'nun Kumru ilçesine Ramazan Bayramı ziyaretine giden ailenin içinde içinde bulunduğu Seyfettin Süme (36) idaresindeki 34 Y 5524 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak karşı şeride geçip takla attı. Kazada, araç sürücüsü Seyfettin Süme, eşi Makbule Süme (37), oğlu Samet Süme (17) ile sürücünün kız kardeşi Rukiye Özcan (39) ve çocuğu Meryem Özcan (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerinden aracıyla geçen Samsun Barosu avukatlarından Suat Saatoğlu yaralıların yardımına koştu. Yaralıların hastaneye sevkine yardım eden Saatoğlu, araçtan etrafa saçılan eşyaların toplanmasına da yardımcı oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23