Bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusu emekliler tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı öncesinde verilmesi beklenen ikramiye ile emekliler çifte bayram yapmaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında Kurban Bayram ikramiyesini alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta katıldığı bir programda konu gündeme gelince, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gereken çalışmayı yaparız. Takvime göre yapılan çalışma sonucunda erken de ödeme olabilir” demişti.

İkramiye kimlere verilecek?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylelikle ilk 6 aylık enflasyon verileri belli olacak. Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 865 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 556 liraya çıkacak. Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek Memur emeklileri de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar.