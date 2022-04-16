Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan ikramiyesi kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 202 Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? soruları emekliler ve bayram ikramiyesi alacaklar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri için sayılı gün kaldı. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yaklaşık 12 milyon emekli 1100 liralık emekli bayram ikramiyesi almıştı. Artan gıda fiyatları ve açıklanan yüksek enflasyon rakamları sonrası emekliler ikramiyelerinde bir artış beklemekte. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında ‘Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyerek vatandaşların yanında olunacağının müjdesini vermişti. Peki 2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar verilecek? İşte detaylar.

2022 Ramazan Bayrama ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödeniyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs olacağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak.

Emekli ikramiyesi ne kadar verilecek?

Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanmasıyla ilgili bir açıklama yapıladığında sizlerle paylaşacağız.

Her ne kadar Kabine'den zam kararı beklense de konuyla ilgili dün ki Kabine toplantısında bir karar alınmadı. Gözler 26 Nisan'da yapılacak bayram öncesi son Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Dul ve yetim ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.