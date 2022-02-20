2018 yılından itibaren her yıl emekli vatandaşlar ile belirlenen gruplara ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye ödeniyor. 2022 yılında bilindiği gibi asgari ücretten, emekli maaşına kadar pek çok maaşta önemli iyileştirmeler yapıldı. Bu sebeple gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Peki, bayram ikramiyelerine zam var mı?

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2022 | Ramazan bayramı kurban bayramı ikramiyesine zam var mı?

2018, 2019 ve 2020 yıllarından vatandaşlara ramazan ile kurban bayramları öncesinde 1000’er lira ikramiye ödendi. 2021 yılında ise 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. 2022 yılında ise ikramiyelere bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar maaşlarda olduğu gibi ikramiyelerde de önemli bir artış talep ediyor. Şimdiye kadar bu konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Bayram ikramiyelerinde bir artış olması halinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.