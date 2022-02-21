Bayram ikramiyesi 4 bin TL mi olacak? Emekli Ramazan, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Cumhurbaşkanı, Erdoğan 11 Nisan’da yaptığı açıklamada 2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde 1.000 TL olarak verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl enflasyon oranında artırılacağını açıklamıştı. 3 yıldır bayram ikramiyeleri emeklilere 1000 lira olarak ödenirken, 3 yıl sonra zam yapılarak ikramiyeler 2021 Kurban Bayramından itibaren 1100 TL olarak ödenmeye başlandı.

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira mı olacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren güzel haber Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır'dan geldi. "Ankara kulislerinde konuşuluyor. Asgari ücret, memur maaşı ve emekli taban ayığından sonra bayram ikramiyelerine de zam geliyor." diyen Nayır, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ikramiyenin 1100 liradan 4 bin liraya çıkarılacağını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Mert Nayı köşesinde şunları yazdı:”1.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler son yapılan zamla 1.100 TL ödeme almışlardı. Biz mevzuat insanlarına müjde vermek çok nasip olmaz ama Ankara kulislerinden gelen haber bu sefer sevindirici. Bu bilgiye göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek. Kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımıza herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak. Ramazan Bayramı Mayıs başı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinde yapılacak güncellemeyi bekliyor."

Emekli bayram ikramiyesi kime veriliyor?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.