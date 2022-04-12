Bayram ikramiyesi (2022) ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ile ikramiye ücretlerinin ne kadar olacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiren kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye konusunun da ele alınabileceği belirtiliyor.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Böylece milyonlarca emeklinin zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesinin, kabineden çıkması muhtemel karar doğrultusunda 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli gündem maddesini ise enflasyonun düşürülmesi için atılacak yeni adımlar oluşturacak. Erdoğan'ın "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız" açıklamasının ardından hem yüzde 60'a ulaşan enflasyonun düşürülmesi hem de alım gücünün artırılmasına yönelik atılacak yeni adımlar konusunda ilgili bakanlar kabineye bilgilendirme yapacak.

2022 bayram ikramiyesi ne kadar?

İkramiyelerin artırılması gündemdeki yerini korurken Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının bu konuda yaptığı hesaplamaların da toplantıda konuşulacağı ifade ediliyor. 2 Mayıstan önce hesaplara yatırılması gereken ikramiyelerin ne kadar olacağı yönünde formüller masaya yatırılacak. Ayrıca kulislerde konuşulanlara göre bayram ikramiyelerinin 1500-1600 TL civarında olacağı belirtiliyor.

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.