Bayram değil seyran değil, Gates Türkiye'ye niye geldi?

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, dünyanın en zengin ilk 4 iş insanından biri olan Bill Gates'in Bodrum'a yalnızca doğum günü kutlamak, maviliklere açılmak için geldiğine kimsenin inanmak istemediğini yazdı. Yılmaz, "Bill Gates'in Türkiye'deki ayak izi" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Gates süper yatında, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da dahil olduğu doğum günü kutlamasıyla 66 yaşına Bodrum'da girdi.

Yatından 9-10 kişilik bir grupla ayrılıp, Bodrum'a “lüksü taşıyan” yatırımcılardan Sahir Erozan'ın 8 bin metrekare arazide konumlanan “kişiye özel 10 villalı oteli” Villa Maçakızı'nda bir öğle yemeği yedi.

Ertesi gün de Glasgow'daydı…

Gates'in Glasgow dönüşü yaptığı açıklama, “Türkiye'de tarım arazisi bakıyor” tezini güçlendiriyordu.

Gazete aynı haberinde Gates'in “Küçük ölçekli çiftçiler iklim değişikliğine uyum sağlayamazlarsa, açlık ve yoksulluğa karşı küresel savaşı kaybedeceğiz” sözlerini kayda geçirdi.

Bodrum turu

Gates'in Bodrum turu, yaptığı “açlık, yoksulluk, küçük çiftçilerin desteklenmesi” gibi vurgularla ilişkilendiriliyorsa da; “bu gidiş-gelişleri” içilebilir suya bile erişim zorlukları yaşayan Sahra Altı Afrika'ya yaptığı tarım arazisi motivasyonu ile eşitlemek çok da doğru olmaz.

Gates'in tarıma olan ilgisi “sınıflar üstü”…

ABD'de yayın yapan The Land Report dergisi, Bill Gates ve Melinda F. Gates'in 18 eyalette, toplam 242 bin dönümle ülkenin en büyük özel tarım arazisi sahibi olduklarını yazmıştı.

Gates'in yatırım şirketi Cascade Investment üzerinden yapılan bu yatırımların en büyükleri Louisiana (69.071 dönüm), Arkansas (47.927 dönüm) ve Nebraska'da (20.588 dönüm) bulunuyor.

Otel projesi

Bodrum Tavşanburnu'nda Gates'in sahip olduğu Four Seasons markasını taşıyan otel projesi ilerliyor.

Otelin yatırımcısı, Sultanahmet ve Beşiktaş Four Seasons'ın sahibi Tay Grup'un patronu Mesut Toprak.

Arsa ise Halikarnas Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Demir'e ait…

2000'lerin başından beri yürütülen “Four Seasons Resort & Private Residences Bodrum” projesi; Gates'in bu son gelişi ile hızlanabilir.

İklim Fonu

Gates'in Türkiye'de bilişimden turizme kadar uzanan serüvenine yenilerini eklenmesi şaşırtıcı olmaz."