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Gündem Bayram değil seyran değil! Can Ataklı terörist savunmada Kandil'i geçti
Gündem

Bayram değil seyran değil! Can Ataklı terörist savunmada Kandil'i geçti

Yeniakit Publisher
2024-02-09 23:43:00 -

Bayraktar İHA'lar hakkında olumsuz görüşleriyle bilinen Can Ataklı, hapiste bulunan Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi.

Sık sık yerli ve milli sanayi üretimi İHA/SİHA ve TCG Anadolu'yu hedef alan Can Ataklı, terör suçuyla cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı öve öve biteremedi. Kandil ve patisi bile Demirtaş'ı bu kadar övmemiştir.

Ataklı, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Bakın Demirtaş'ı farklı ele almak lazım. Demirtaş aslında bana göre iyi bir siyasetçi! Öyle yani dedikleri gibi hain, terörist ve Türkiye düşmanı değil." dedi.

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