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Sosyal Medya Bayram değil seyran değil! Atatürk heykeli önünde garip olay
Sosyal Medya

Bayram değil seyran değil! Atatürk heykeli önünde garip olay

Yeniakit Publisher
2024-04-29 06:50:00 -

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir vatandaş bayram değil seyran değil, meydandaki Atatürk heykelinin önünde bağırarak İstiklal Marşı'nı okudu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir vatandaş, meydandaki Atatürk heykelinin önünde bağırarak İstiklal Marşı okuyan bir genç çevredekileri şaşırttı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bağırarak İstiklal Marşı’nın okuyan adam daha sonra etrafına dönerek bağırmaya devam etti.


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