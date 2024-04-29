Bayram değil seyran değil! Atatürk heykeli önünde garip olay
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir vatandaş bayram değil seyran değil, meydandaki Atatürk heykelinin önünde bağırarak İstiklal Marşı'nı okudu.
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir vatandaş bayram değil seyran değil, meydandaki Atatürk heykelinin önünde bağırarak İstiklal Marşı'nı okudu.
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